Морган об удалении у «Арсенала»: «Футбол стал таким нежным, что даже Хью Грант, возможно, начнет в него играть. Хуже Оливера только ВАР, который поддержал его решение»

Пирс Морган высмеял удаление игрока «Арсенала» в игре с «Вулверхэмптоном».

В конце первого тайма матча 23-го тура АПЛ хавбек «канониров» Майлз Льюис-Скелли получил прямую красную карточку после попадания шипами в ногу Мэтту Доэрти и срыва контратаки «Вулвз».

«Да какого черта... Еще одно абсолютно нелепое удаление. Льюис-Скелли удален за подножку – просто абсурдное решение. 🤬🤬

Хуже Майкла Оливера, принявшего это ужасное решение, только ВАР, который его поддержал. Никто из них не годится для работы, если они считают, что это красная карточка.

Футбол становится таким нежным, что даже Хью Грант, возможно, начнет в него играть», – написал телеведущий и болельщик «Арсенала » в соцсетях.