Льюис-Скелли из «Арсенала» удален за фол возле штрафной «Вулвс». 18-летний хавбек «Арсенала» сорвал контратаку соперника в конце 1-го тайма
«Арсенал» остался в меньшинстве в конце первого тайма матча с «Вулверхэмптоном».
«Вулверхэмптон» принимает «Арсенал» в 23-м туре АПЛ (0:0, перерыв).
На 43-й минуте после неудачного розыгрыша углового «канониров» защитник хозяев Мэтт Доэрти подхватил мяч и устремился в контратаку.
Оставшийся на подстраховке Майлз Льюис-Скелли попытался перехватить ирландца, но попал шипами ему в ногу, после чего Доэрти оказался на газоне.
Арбитр Майкл Оливер показал 18-летнему футболисту прямую красную карточку.
Фото: x.com/BBCSport
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
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