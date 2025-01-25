Льюис-Скелли из «Арсенала» удален за фол возле штрафной «Вулвс». 18-летний хавбек «Арсенала» сорвал контратаку соперника в конце 1-го тайма

«Арсенал» остался в меньшинстве в конце первого тайма матча с «Вулверхэмптоном».

«Вулверхэмптон » принимает «Арсенал » в 23-м туре АПЛ (0:0, перерыв).

На 43-й минуте после неудачного розыгрыша углового «канониров» защитник хозяев Мэтт Доэрти подхватил мяч и устремился в контратаку.

Оставшийся на подстраховке Майлз Льюис-Скелли попытался перехватить ирландца, но попал шипами ему в ногу, после чего Доэрти оказался на газоне.

Арбитр Майкл Оливер показал 18-летнему футболисту прямую красную карточку.

Фото: x.com/BBCSport