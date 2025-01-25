Артета про 1:0 с «Вулвс»: «То, что «Арсенал» снова сделал, поражает. Я в бешенстве из-за красной, но там все настолько очевидно, что даже не придется обжаловать, возможно»
Микель Артета раскритиковал решение удалить Майлза Льюиса-Скелли.
«То, что парни сделали в очередной раз, поражает. Учитывая ситуацию, в которой мы оказались, ключевыми факторами стали характер, воля команды, храбрость, умный подход к игре. Это было нечто выдающееся.
Насчет красной карточки все настолько очевидно, что я оставлю эту тему вам. Я просто в бешенстве, но оставляю эту тему вам. Потому что все очевидно. Не думаю, что мои слова помогут.
Клубу решать, как будет лучше поступить. Но все так очевидно, что нам, возможно, даже не придется ничего предпринимать [для отмены решения судьи Майкла Оливера]», – сказал главный тренер «Арсенала» после победы над «Вулверхэмптоном» (1:0).
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: BBC
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