«Прежде чем выбрать между раем и адом, я спрошу Бога, где арбитры». Льюис-Скелли цитатой Венгера отреагировал на удаление в матче с «Вулвс»

Майлз Льюис-Скелли отреагировал на удаление в матче с «Вулверхэмптоном».

Полузащитник «Арсенала» попал шипами в ногу Мэтта Доэрти, пытаясь перехватить контратаку, после чего защитник оказался на газоне. Судья Майкл Оливер показал 18-летнему футболисту прямую красную карточку. Матч закончился победой «канониров» со счетом 1:0.

После игры Майлз поделился в соцсетях изображением с цитатой, приписываемой бывшему тренеру «Арсенала» Арсену Венгеру.

В цитируемой фразе говорится: «Когда я умру, прежде чем выбрать между раем и адом, спрошу Бога, где находятся арбитры».

Изображение: x.com/Lew1sskelly

Райт об удалении Льюиса-Скелли: «Когда в так называемой лучшей лиге мира будут лучшие судьи? Даже любители знают, что это не красная. Это просто смешно»