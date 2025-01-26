«Прежде чем выбрать между раем и адом, я спрошу Бога, где арбитры». Льюис-Скелли цитатой Венгера отреагировал на удаление в матче с «Вулвс»
Майлз Льюис-Скелли отреагировал на удаление в матче с «Вулверхэмптоном».
Полузащитник «Арсенала» попал шипами в ногу Мэтта Доэрти, пытаясь перехватить контратаку, после чего защитник оказался на газоне. Судья Майкл Оливер показал 18-летнему футболисту прямую красную карточку. Матч закончился победой «канониров» со счетом 1:0.
После игры Майлз поделился в соцсетях изображением с цитатой, приписываемой бывшему тренеру «Арсенала» Арсену Венгеру.
В цитируемой фразе говорится: «Когда я умру, прежде чем выбрать между раем и адом, спрошу Бога, где находятся арбитры».
Изображение: x.com/Lew1sskelly
Райт об удалении Льюиса-Скелли: «Когда в так называемой лучшей лиге мира будут лучшие судьи? Даже любители знают, что это не красная. Это просто смешно»
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Майлза Льюис-Скелли
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