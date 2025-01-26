PGMOL поддерживает решение Оливера удалить Льюис-Скелли. Судейская организация ссылается на высокую точку контакта и мнение ВАР

Судейская коллегия поддержала решение Майкла Оливера по Майлзу Льюис-Скелли.

Полузащитник «Арсенала » был удален в матче с «Вулверхэмптоном » (1:0) в 23-м туре АПЛ .

Льюис-Скелли попал шипами в ногу Мэтта Доэрти , пытаясь перехватить контратаку, после чего защитник оказался на газоне. Арбитр Майкл Оливер показал 18-летнему футболисту прямую красную карточку.

Стало известно, что PGMOL поддерживает решение Оливера, принятое на поле, и результат последовавшей за этим проверки ВАР.

Позиция судейского руководства по данному инциденту заключается в том, что попытка вернуть мяч предпринята крайне поздно, точка контакта была высокой, и видеодоказательства подтверждают этот вывод.

Судейская организация также заявила, что Оливер подвергся оскорблениям в социальных сетях после матча.

Артета про 1:0 с «Вулвс»: «То, что «Арсенал» снова сделал, поражает. Я в бешенстве из-за красной, но там все настолько очевидно, что даже не придется обжаловать, возможно»

Райт об удалении Льюиса-Скелли: «Когда в так называемой лучшей лиге мира будут лучшие судьи? Даже любители знают, что это не красная. Это просто смешно»