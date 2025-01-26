Клаудиньо об эмоциях на поле: «Не люблю оскорбления – прекрасно понимал плохие слова. Голова кипела, и я отвечал, но мне не о чем жалеть»

Клаудиньо рассказал о своей эмоциональности на футбольном поле.

27-летний полузащитник покинул «Зенит » после трех с половиной лет в клубе, перейдя в катарский «Аль-Садд » за 20 млн евро.

«С первого же матча в России я столкнулся с очень жестким футболом – в Бразилии такого нет. Из-за этого приходилось быстрее принимать решения: если ты тормозишь, соперник влетает в тебя.

Жалею ли я о какой-то реакции на удары соперников? Нет, ни об одной. Только я знаю, сколько болезненных приемов пришлось стерпеть.

Ну и не люблю оскорбления: понятно, что мой русский не идеален, но все плохие слова прекрасно понимал. Да, я эмоционально отвечал, голова кипела, но мне не о чем жалеть», – сказал Клаудиньо Спортсу’‘.

Прощальное письмо Клаудиньо Спортсу’‘