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Парфенов не верит, что Соболев вернется в «Спартак»: «Перевернутая страница. Если он будет хорошо играть в «Зените», смысл ему уходить?»

Дмитрий Парфенов не верит, что Александр Соболев вернется в «Спартак».

– Если Соболев все же не заиграет в «Зените», летом стоит рассмотреть его возвращение в «Спартак»?

– Мне кажется, что это перевернутая страница. И, по-моему, он сам принимал решение.

– Тогда такое принял, а через год может сказать: «Я был не прав».

– Думаю, что этого не произойдет. Если он будет хорошо играть в «Зените», смысл ему уходить?

– Пока Соболева, скорее всего, ждет конкуренция с Кассьеррой и Лусиано.

– Это было понятно. А как он хотел?

– Получается, что вы уже не ждете Соболева в «Спартаке»?

– В футболе всякое бывает. Я могу говорить, что хочу, но пока не вижу озвученного вами варианта. Мне кажется, что страницу перевернули – и пошли дальше, – сказал экс-тренер «Урала».

Опубликовано: Sports
Источник: «РБ Спорт»
logoАлександр Соболев
logoДмитрий Парфенов
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
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