Парфенов не верит, что Соболев вернется в «Спартак»: «Перевернутая страница. Если он будет хорошо играть в «Зените», смысл ему уходить?»
Дмитрий Парфенов не верит, что Александр Соболев вернется в «Спартак».
– Если Соболев все же не заиграет в «Зените», летом стоит рассмотреть его возвращение в «Спартак»?
– Мне кажется, что это перевернутая страница. И, по-моему, он сам принимал решение.
– Тогда такое принял, а через год может сказать: «Я был не прав».
– Думаю, что этого не произойдет. Если он будет хорошо играть в «Зените», смысл ему уходить?
– Пока Соболева, скорее всего, ждет конкуренция с Кассьеррой и Лусиано.
– Это было понятно. А как он хотел?
– Получается, что вы уже не ждете Соболева в «Спартаке»?
– В футболе всякое бывает. Я могу говорить, что хочу, но пока не вижу озвученного вами варианта. Мне кажется, что страницу перевернули – и пошли дальше, – сказал экс-тренер «Урала».
Опубликовано: Sports
Источник: «РБ Спорт»
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