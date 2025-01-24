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Соболев о победном голе Иордании: «На сборах – ничего не значит, но все равно приятно забить»

Александр Соболев прокомментировал победный гол в ворота сборной Иордании (1:0).

«Ничего особенного, обычная игра на сборах, готовимся к сезону. Все под нагрузками, что‑то получается, что‑то не получается, но время еще есть, работаем.

Мы много работаем и в тренажерном зале, бегаем. Все немного тяжеленькие, уставшие, но это сборы, это нормально.

Гол на сборах ничего не значит, но все равно приятно забить. Чернов тоже молодец. Есть куда расти. Дай бог, чтобы карьера молодых игроков только начиналась.

Как бы ты ни тренировался, игры – очень важно, чтобы набирать форму через них. Для меня лучше играть», – сказал форвард «Зенита».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
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