Непомнящий верит, что Соболев начнет забивать за «Зенит» во 2-й части сезона: «Уже настроение у него поднимается»
Валерий Непомнящий верит, что Александр Соболев начнет забивать.
– Соболев забил мяч сборной Иордании и принес «Зениту» победу. Верите, что во второй части сезона он начнет забивать?
– Думаю, да. Чтобы забить, нужно оказаться в нужное время в нужном месте. Он вчера оказался и четко пробил. Уже настроение у него поднимается. Это важный фактор, когда человек забивает.
А потом сборная Иордании мне показалась «крепким орешком». Но я не скажу, что это было неожиданно. Эта сборная у себя считается одной из сильнейших. Она обыграла южнокорейцев, а это всегда яркий показатель, – сказал бывший тренер.
Опубликовано: Sports
Источник: «Евро-Футбол.Ру»
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