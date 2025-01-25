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Непомнящий верит, что Соболев начнет забивать за «Зенит» во 2-й части сезона: «Уже настроение у него поднимается»

Валерий Непомнящий верит, что Александр Соболев начнет забивать.

Соболев забил мяч сборной Иордании и принес «Зениту» победу. Верите, что во второй части сезона он начнет забивать?

– Думаю, да. Чтобы забить, нужно оказаться в нужное время в нужном  месте. Он вчера оказался и четко пробил. Уже настроение у него поднимается. Это важный фактор, когда человек забивает.

А потом сборная Иордании мне показалась «крепким орешком». Но я не скажу, что это было неожиданно. Эта сборная у себя считается одной из сильнейших. Она обыграла южнокорейцев, а это всегда яркий показатель, – сказал бывший тренер.

Опубликовано: Sports
Источник: «Евро-Футбол.Ру»
logoАлександр Соболев
logoВалерий Непомнящий
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoСборная Иордании по футболу
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