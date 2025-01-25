Непомнящий верит, что Соболев начнет забивать за «Зенит» во 2-й части сезона: «Уже настроение у него поднимается»

Валерий Непомнящий верит, что Александр Соболев начнет забивать.

– Соболев забил мяч сборной Иордании и принес «Зениту» победу. Верите, что во второй части сезона он начнет забивать?

– Думаю, да. Чтобы забить, нужно оказаться в нужное время в нужном месте. Он вчера оказался и четко пробил. Уже настроение у него поднимается. Это важный фактор, когда человек забивает.

А потом сборная Иордании мне показалась «крепким орешком». Но я не скажу, что это было неожиданно. Эта сборная у себя считается одной из сильнейших. Она обыграла южнокорейцев, а это всегда яркий показатель, – сказал бывший тренер.