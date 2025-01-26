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  • «Наполи» не готов переплачивать за Гарначо и Адейеми: «Они не единственные игроки, которые нам нравятся»
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«Наполи» не готов переплачивать за Гарначо и Адейеми: «Они не единственные игроки, которые нам нравятся»

«Наполи» заявил, что не готов к переплате за Алехандро Гарначо и Карима Адейеми.

Ранее стало известно, что итальянский клуб находится на продвинутой стадии переговоров с 20-летним хавбеком «Манчестер Юнайтед» и с 23-летним полузащитником «Боруссии». 

«Гарначо и Адейеми представляют для нас интерес, но это не единственные футболисты, которые нам нравятся. Мы пытаемся оценить некоторые варианты, но определенно не станем платить выше рыночной стоимости.

Мы совершили сделку по продаже Хвичи, которую хотел игрок, и которая была необходима. Мы будем соблюдать наши внутренние критерии не только в отношении трансферной стоимости, но и в отношении зарплаты.

«Мы оцениваем несколько возможностей. Было бы неправильно давать нашим болельщикам ложную надежду, но мы, безусловно, сделаем все возможное, чтобы улучшить состав», – сказал спортивный директор «Наполи» Джованни Манна.

Конте об уходе Хвичи: «Неприятно, что его агенты вели переговоры с «ПСЖ» уже какое-то время. Он сделал выбор, желаем всего наилучшего. Незаменимых нет»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: ESPN
logoНаполи
logoпремьер-лига Англия
logoБоруссия Дортмунд
logoсерия А Италия
logoХвича Кварацхелия
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