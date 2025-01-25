У Конте первая победа над «Ювентусом» за 5 матчей и 2-я в 10 играх против туринцев в карьере
«Наполи» под руководством Антонио Конте обыграл «Ювентус».
Встреча 22-го тура Серии А завершилась победой неаполитанцев со счетом 2:1.
Это первая победа Конте над «Ювентусом» за пять последних матчей – в январе 2021 года «Интер» под руководством итальянца обыграл туринцев в чемпионате (2:0).
После этого было 2 поражения и ничья с «Интером» и одна ничья с «Наполи».
Всего в своей тренерской карьере Конте встречался с «Ювентусом» 10 раз – 2 победы, 2 ничьих и 6 поражений. Он также тренировал «Аталанту» и провел один матч против «Юве» в Серии B во главе «Ареццо».
Конте возглавлял «Ювентус» с 2011 по 2014 годы.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Transfermarkt
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