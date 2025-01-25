У Конте первая победа над «Ювентусом» за 5 матчей и 2-я в 10 играх против туринцев в карьере

«Наполи» под руководством Антонио Конте обыграл «Ювентус».

Встреча 22-го тура Серии А завершилась победой неаполитанцев со счетом 2:1.

Это первая победа Конте над «Ювентусом» за пять последних матчей – в январе 2021 года «Интер» под руководством итальянца обыграл туринцев в чемпионате (2:0).

После этого было 2 поражения и ничья с «Интером» и одна ничья с «Наполи ».

Всего в своей тренерской карьере Конте встречался с «Ювентусом» 10 раз – 2 победы, 2 ничьих и 6 поражений. Он также тренировал «Аталанту» и провел один матч против «Юве» в Серии B во главе «Ареццо».

Конте возглавлял «Ювентус » с 2011 по 2014 годы.