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  • Конте об уходе Хвичи: «Неприятно, что его агенты вели переговоры с «ПСЖ» уже какое-то время. Он сделал выбор, желаем всего наилучшего. Незаменимых нет»
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Конте об уходе Хвичи: «Неприятно, что его агенты вели переговоры с «ПСЖ» уже какое-то время. Он сделал выбор, желаем всего наилучшего. Незаменимых нет»

Антонио Конте высказался об уходе Хвичи Кварацхелии в «ПСЖ».

Ранее 23-летний грузинский игрок перешел в парижский клуб из «Наполи» за 70 млн евро.

«Легко говорить, что нам кого-то не хватает, но я должен сосредоточиться на тех, кто есть в команде, и с их помощью добиваться успеха. Мы прекрасно знали, что январское трансферное окно будет сложным. Посмотрим, что произойдет, но я сохраняю спокойствие.

Хвича? Мы можем только пожелать ему и его семье всего наилучшего. Он сделал выбор, но мне не очень приятно, что его агенты уже какое-то время вели переговоры с «ПСЖ».

Мы движемся вперед – незаменимых нет», – сказал главный тренер «Наполи» Антонио Конте.

Хвича сделал ассист в дебютной игре за «ПСЖ», пройдя нескольких футболистов «Реймса»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
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агенты
logoлига 1 Франция
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