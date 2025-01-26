Конте об уходе Хвичи: «Неприятно, что его агенты вели переговоры с «ПСЖ» уже какое-то время. Он сделал выбор, желаем всего наилучшего. Незаменимых нет»
Антонио Конте высказался об уходе Хвичи Кварацхелии в «ПСЖ».
Ранее 23-летний грузинский игрок перешел в парижский клуб из «Наполи» за 70 млн евро.
«Легко говорить, что нам кого-то не хватает, но я должен сосредоточиться на тех, кто есть в команде, и с их помощью добиваться успеха. Мы прекрасно знали, что январское трансферное окно будет сложным. Посмотрим, что произойдет, но я сохраняю спокойствие.
Хвича? Мы можем только пожелать ему и его семье всего наилучшего. Он сделал выбор, но мне не очень приятно, что его агенты уже какое-то время вели переговоры с «ПСЖ».
Мы движемся вперед – незаменимых нет», – сказал главный тренер «Наполи» Антонио Конте.
Хвича сделал ассист в дебютной игре за «ПСЖ», пройдя нескольких футболистов «Реймса»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
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