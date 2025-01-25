Конте после 2:1 с «Ювентусом»: «Я всегда говорил команде никогда не плакать и не жаловаться. Нам удается преодолевать все трудности, верю в своих парней»

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте прокомментировал победу над «Ювентусом».

Неаполитанский клуб выиграл матч 22-го тура Серии А со счетом 2:1.

«Это была отличная игра против отличной команды, которая еще не проигрывала. Работа окупается, мы должны быть довольны. Несмотря на проблемы, такие как травма Оливеры , благодаря силе команды нам удается преодолевать все трудности. Я слепо верю в своих парней.

Победы над «Аталантой» и «Ювентусом» придали нам самоуважения и уверенности. Я всегда говорил команде никогда не плакать и не жаловаться. Меня спрашивают, чего не хватает команде, но лидер думает о том, что у него есть, и о том, как улучшить то, что у него есть.

В прошлом году «Наполи » финишировал далеко позади «Интера», «Ювентуса » и других. Сегодня мы лидируем», – сказал Конте .