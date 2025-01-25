Конте после 2:1 с «Ювентусом»: «Я всегда говорил команде никогда не плакать и не жаловаться. Нам удается преодолевать все трудности, верю в своих парней»
Главный тренер «Наполи» Антонио Конте прокомментировал победу над «Ювентусом».
Неаполитанский клуб выиграл матч 22-го тура Серии А со счетом 2:1.
«Это была отличная игра против отличной команды, которая еще не проигрывала. Работа окупается, мы должны быть довольны. Несмотря на проблемы, такие как травма Оливеры, благодаря силе команды нам удается преодолевать все трудности. Я слепо верю в своих парней.
Победы над «Аталантой» и «Ювентусом» придали нам самоуважения и уверенности. Я всегда говорил команде никогда не плакать и не жаловаться. Меня спрашивают, чего не хватает команде, но лидер думает о том, что у него есть, и о том, как улучшить то, что у него есть.
В прошлом году «Наполи» финишировал далеко позади «Интера», «Ювентуса» и других. Сегодня мы лидируем», – сказал Конте.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
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