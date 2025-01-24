«Наполи» согласовал трансфер Адейеми с «Боруссией», но еще не договорился с вингером. С Гарначо обратная ситуация: игрок согласен на переход, «МЮ» снизил запросы до 65 млн евро
«Наполи» добился прогресса в переговорах по Кариму Адейеми.
Ранее сообщалось, что неаполитанцы готовы заплатить 52,5 млн евро за вингера «Боруссии».
По информации Sky Sport, клубы согласовали условия трансфера 23-летнего футболиста, но «Наполи» еще не достиг договоренности с самим Адейеми.
Параллельно спортивный директор итальянского клуба Джованни Манна ведет переговоры о переходе Алехандро Гарначо из «Манчестер Юнайтед». Здесь сложилась обратная ситуация: аргентинец дал согласие на переход, но требования манкунианцев слишком высоки.
«Юнайтед» снизил свои запросы с 70 млн фунтов до 65 млн евро, но стороны все еще далеки от договоренности. «Наполи» не хочет тратить слишком большие суммы, чтобы подписать замену Хвиче Кварацхелии.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sky Sport
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