Магкеев о еде: «Для итальянца пицца на 1-м месте, для осетина – осетинский пирог. Ем их на Новый год до тех пор, пока живот выдерживает – вкус напоминает о доме и дает эмоции»
25-летний защитник «Пари НН» провел 9 матчей в этом сезоне Мир РПЛ.
– Вы неоднократно рассказывали про любовь к осетинским пирогам. Сколько съедаете штук за год и чем они круче пиццы?
– В течение года я ем их ровно один раз. Обычно это происходит на Новый год, когда прилетаю к семье во Владикавказ. Ем до того момента, пока живот еще выдерживает. Обычно это целый пирог с мясом.
Что касается пиццы, для итальянца она будет на первом месте, а для осетина – осетинский пирог. Это роднее, этот вкус напоминает тебе о доме, дает эмоции. Пироги для меня номер один, лучшая начинка – с мясом.
– Какую жировую прослойку привезли из отпуска?
– У меня все хорошо. Обычно 11-12 процентов в начале сборов, ближе к концу уже меньше 10. Штрафов никогда не получал, я слежу за этим, потому что быстро набираю, у меня есть склонность к полноте, к набору веса.
Поэтому первую неделю отпуска позволяю себе есть все, а потом снова вхожу в режим и ем профессиональную еду, – сказал защитник «Пари НН» Станислав Магкеев.
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