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«Я на свадьбе не стрелял. По мишеням пробовал – из винтовки, пистолета, из «Калаша» – нет». Магкеев об осетинских праздниках

Станислав Магкеев рассказал, как проходят осетинские свадьбы.

Осетинский Новый год празднуется с таким же размахом, как осетинская свадьба?

– Нет. Ты можешь встретить его в кругу семьи или как-то иначе, кто как предпочитает.

Сколько человек собирается на осетинскую свадьбу?

– Осетинские свадьбы отличаются от русских. Рядовая – это от 300-500 и больше человек. Все свадьбы, на которых присутствовал, были многолюдными.

А как это окупается? Надо быть очень богатым, чтобы 300-500 человек пригласить.

– Не знаю насчет богатства, но как-то справлялись. Были свадьбы и не у супер-обеспеченных людей. Все проходит дружелюбно, мирно, все рады.

Стрельба в воздух на свадьбе – стереотип или правда шмаляют?

– Не то чтобы это была традиция. Если кто-то хочет. Когда был в осознанном возрасте я посещал свадьбы, да, пару раз было. Но меня это не впечатляет.

Из чего обычно стреляют? Из «Калашей»?

– Да кто что найдет. Пистолет, «Калаш». Я на свадьбе не стрелял, только отдыхал.

Но пробовал стрелять по мишеням – из винтовки, пистолета, у меня знакомые работали в структурах. Из «Калаша», кстати, не пробовал.

Нет лицензии на ношение оружия?

– Нет. Надо решать все мирным путем, всегда стараться договориться, – сказал защитник «Пари НН».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
logoСтанислав Магкеев
logoПари НН
logoпремьер-лига Россия
светская хроника
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