«Я на свадьбе не стрелял. По мишеням пробовал – из винтовки, пистолета, из «Калаша» – нет». Магкеев об осетинских праздниках
– Осетинский Новый год празднуется с таким же размахом, как осетинская свадьба?
– Нет. Ты можешь встретить его в кругу семьи или как-то иначе, кто как предпочитает.
– Сколько человек собирается на осетинскую свадьбу?
– Осетинские свадьбы отличаются от русских. Рядовая – это от 300-500 и больше человек. Все свадьбы, на которых присутствовал, были многолюдными.
– А как это окупается? Надо быть очень богатым, чтобы 300-500 человек пригласить.
– Не знаю насчет богатства, но как-то справлялись. Были свадьбы и не у супер-обеспеченных людей. Все проходит дружелюбно, мирно, все рады.
– Стрельба в воздух на свадьбе – стереотип или правда шмаляют?
– Не то чтобы это была традиция. Если кто-то хочет. Когда был в осознанном возрасте я посещал свадьбы, да, пару раз было. Но меня это не впечатляет.
– Из чего обычно стреляют? Из «Калашей»?
– Да кто что найдет. Пистолет, «Калаш». Я на свадьбе не стрелял, только отдыхал.
Но пробовал стрелять по мишеням – из винтовки, пистолета, у меня знакомые работали в структурах. Из «Калаша», кстати, не пробовал.
– Нет лицензии на ношение оружия?
– Нет. Надо решать все мирным путем, всегда стараться договориться, – сказал защитник «Пари НН».
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