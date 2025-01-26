Станислав Магкеев: «Я бы не прожил на 30 тысяч рублей в месяц. Если Латышонок может – молодец, больше останется на сбережения»
– Как относитесь к разговорам про деньги и вопросам футболистам о том, сколько им нужно для комфортной жизни?
– Это личное дело каждого – сколько он зарабатывает, сколько тратит. Вообще не вижу смысла в этих вопросах.
– Вы на такие вопросы не хотите отвечать?
– Нет. И не буду. Для чего?
– Хорошо. Сколько вам нужно для комфортной жизни?
– Ха-ха, не буду отвечать. Сколько мне нужно, столько я и трачу.
– Как оцениваете слова Латышонка о том, что в месяц проживет на тридцатку?
– Мне без разницы, на сколько Латышонок может прожить в месяц. Это его личное дело. На сколько хочет, на столько и живет. Если может прожить на 30 тысяч, молодец. Честь и хвала, больше останется на какие-то сбережения.
– Вам прожить на 30 тысяч тяжеловато было бы?
– Конечно. Не тяжеловато, а я бы не прожил, – сказал защитник «Пари НН».
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