Магкеев о бюджетных деньгах в футболе: «В России нельзя монетизировать футбол так, как в Европе. Не настолько интересен, нет такого качества, нет такой культуры боления»
– Бюджетные деньги в российском футболе. Ваше отношение к этой теме, как гражданина РФ? Должен ли я в электричке платить за билет, чтобы «Локомотив» купил Бека-Бека?
– Тяжелый вопрос. Надо подумать. В первую очередь, это спортивный институт, который работает в стране, помогает многим мальчишкам, которые даже не становятся футболистами. Они занимаются спортом. Плохо или хорошо, это существует. Так устроено в нашей стране. Так можно про любой клуб сказать.
– Но за рубежом вообще нет бюджетных клубов.
– Но мы же понимаем, что не можем в России монетизировать футбол так, как они делают это в Европе.
– Почему? У нас не настолько интересен футбол?
– Получается, так. Получается, не настолько интересен. Получается, нет такого качества, которое есть в Европе. Нет такой культуры боления, которая есть в Европе.
– Есть термин modern football, завязанный на бюрократии, на ФИФА, УЕФА. И этот современный футбол главенствует. Умер ли дух игры, если сравнивать с тем, что было в 90-е?
– Да, игра очень сильно поменялась. Сейчас все пытаются монетизировать. ФИФА с этим календарем. Вы прекрасно видите, сколько травм даже у топовых футболистов. Дух футбола, наверное, присутствует. Но раньше, когда я был ребенком, мне было интереснее смотреть, болеть, – сказал игрок «Пари НН».
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