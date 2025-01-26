Магкеев о бюджетных деньгах в футболе: «В России нельзя монетизировать футбол так, как в Европе. Не настолько интересен, нет такого качества, нет такой культуры боления»

Станислав Магкеев поделился мнением о бюджетных деньгах в российском футболе.

– Бюджетные деньги в российском футболе. Ваше отношение к этой теме, как гражданина РФ? Должен ли я в электричке платить за билет, чтобы «Локомотив» купил Бека-Бека?

– Тяжелый вопрос. Надо подумать. В первую очередь, это спортивный институт, который работает в стране, помогает многим мальчишкам, которые даже не становятся футболистами. Они занимаются спортом. Плохо или хорошо, это существует. Так устроено в нашей стране. Так можно про любой клуб сказать.

– Но за рубежом вообще нет бюджетных клубов.

– Но мы же понимаем, что не можем в России монетизировать футбол так, как они делают это в Европе.

– Почему? У нас не настолько интересен футбол?

– Получается, так. Получается, не настолько интересен. Получается, нет такого качества, которое есть в Европе. Нет такой культуры боления, которая есть в Европе.

– Есть термин modern football, завязанный на бюрократии, на ФИФА, УЕФА. И этот современный футбол главенствует. Умер ли дух игры, если сравнивать с тем, что было в 90-е?

– Да, игра очень сильно поменялась. Сейчас все пытаются монетизировать. ФИФА с этим календарем. Вы прекрасно видите, сколько травм даже у топовых футболистов. Дух футбола, наверное, присутствует. Но раньше, когда я был ребенком, мне было интереснее смотреть, болеть, – сказал игрок «Пари НН».