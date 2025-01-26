Юран о будущем: «Конкретика будет ближе к марту. Приоритет – РПЛ. Много раз говорил, что тренерская работа неблагодарная»
Сергей Юран высказался о своем будущем.
«Наверное, конкретика по работе будет уже ближе к марту, когда возобновится сезон.
Я много раз говорил, что тренерская работа неблагодарная. Если у команды нет результата, то тренера могут уволить. Дай бог, конечно, чтобы все продолжали работать на своих постах. Но, к сожалению, у нас такая судьба.
Были ли предложения от команд из ФНЛ? Мой приоритет – это РПЛ. Но теоретически мог бы рассмотреть возможность трудоустройства в клубе Первой лиге, которая ставит задачу повышения в классе», – заявил экс-тренер ряда клубом Мир РПЛ.
Опубликовано: Sports
Источник: «РБ Спорт»
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