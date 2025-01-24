Сергей Юран: «Вендела надо похвалить из всех иностранцев. Он до последнего играет на полном выхлопе. Определяющий игрок»

Сергей Юран высоко отозвался об игре Вендела.

Ранее клуб из Санкт‑Петербурга объявил, что 27‑летний бразилец покинет команду по окончании сезона и перейдет «Ботафого» в рамках сделки по Луису Энрике.

В пятницу «Зенит» обыграл сборную Иордании (1:0).

«Я бы отметил Вендела . Из всех иностранцев именно его надо похвалить. Он приехал и до последнего играет на полном выхлопе. Отрабатывает то, что от него требуется.

Он свой уровень держит. Вендел — определяющий игрок в «Зените ». И очень важно, что клуб его сейчас сохранил», – сказал экс-игрок сборной России.