  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Сергей Юран: «Вендела надо похвалить из всех иностранцев. Он до последнего играет на полном выхлопе. Определяющий игрок»
16

Сергей Юран: «Вендела надо похвалить из всех иностранцев. Он до последнего играет на полном выхлопе. Определяющий игрок»

Сергей Юран высоко отозвался об игре Вендела.

Ранее клуб из Санкт‑Петербурга объявил, что 27‑летний бразилец покинет команду по окончании сезона и перейдет «Ботафого» в рамках сделки по Луису Энрике.

В пятницу «Зенит» обыграл сборную Иордании (1:0).

«Я бы отметил Вендела. Из всех иностранцев именно его надо похвалить. Он приехал и до последнего играет на полном выхлопе. Отрабатывает то, что от него требуется.

Он свой уровень держит. Вендел — определяющий игрок в «Зените». И очень важно, что клуб его сейчас сохранил», – сказал экс-игрок сборной России.

Опубликовано: Sports
Источник: «Матч ТВ»
logoВендел
logoпремьер-лига Россия
logoСергей Юран
logoМатч ТВ
logoЗенит
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Байдачный о «Зените»: «Лучшие условия в стране, пора уже выращивать своих воспитанников. Зачем мы все время покупаем откуда-то?»
2924 января, 19:56
Луис Энрике не решит проблемы «Зенита». Какие трансферы еще нужны?
16124 января, 00:30
Артур – пример бессистемности современного «Зенита». Минимум пользы за 15 млн евро
7823 января, 22:10
Легионеры неохотно возвращаются в РПЛ из отпуска. Возможен шантаж из-за дела Диарра
11223 января, 18:55
Рекомендуем
Главные новости
Чемпионат Италии. «Милан» примет «Парму», «Удинезе» против «Ромы», «Интер» в гостях у «Лечче»
3526 минут назад
Мбаппе о 1-м хет-трике за «Реал»: «Очень рад, но прежде всего – победе. Моя адаптация завершена, я могу играть на любой позиции в атаке»
330 минут назад
«Сити» сильнее «Челси», хет-трик Мбаппе и отрыв «Реала», будильник Ротенберга, Соболенко уступила в финале Australian Open и другие новости
9сегодня, 06:10
Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» примет «Лестер», «Астон Вилла» против «Вест Хэма», «МЮ» в гостях у «Фулхэма»
914сегодня, 05:10
Бителло вернулся в «Динамо». Бразилец прилетел на сбор в Катар (Mash)
26вчера, 23:05
«Ливерпуль» выиграет АПЛ с вероятностью 92,7%. Шансы «Арсенала» – 7,1%, «Ман Сити» – 0,2%, «Челси» – 0,03% (Opta)
31вчера, 22:58
Анчелотти о лидерстве «Реала» в Ла Лиге: «Чемпионат слишком долгий, чтобы думать, что все кончено. Мы набрали обороты»
23вчера, 22:47
Барнс о Тренте: «В «Ливерпуле» у него больше шансов выиграть «Золотой мяч», чем в «Реале». Он же не думает, что опередит Беллингема и Винисиуса?»
38вчера, 22:29
Мбаппе забил 15 голов в сезоне Ла Лиги. Больше только у Левандовского – 16
78вчера, 22:09
«Реал» на 4 очка оторвался от «Атлетико» и опережает «Барселону» и «Атлетик» на 10 баллов, проведя на игру больше
64вчера, 22:02
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Греции. ПАОК Чалова и Оздоева примет «Левадиакос», Спортс’’ покажет матч в прямом эфире. Начало в 20:30 мск
9 минут назад
«Милан» – «Парма». Онлайн-трансляция начнется в 14:30
16 минут назад
Экс-капитан «Урала» Бикфалви может продолжить карьеру в Румынии («Матч ТВ»)
142 минуты назад
Луис Энрике о желаемом номере в «Зените»: «Очень люблю 7-й и 10-й. Но какие бы цифры мне ни достались, буду относиться к ним с нежностью и любовью»
354 минуты назад
«Фулхэм» – «Манчестер Юнайтед». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
1сегодня, 05:25
Реднапп о дебюте Хусанова за «Ман Сити»: «Пеп допустил ошибку, сразу бросив его в бой. Ему 20 лет, он только что приехал в страну, команда неуверенно играет в обороне»
9сегодня, 04:58
«Реал» забил по 2+ гола в каждом из 13 последних матчей во всех турнирах. Это 1-я такая серия клуба с сезона-1960/61, когда играли Ди Стефано и Пушкаш
19сегодня, 04:45
Уаттара набрал 18 очков за хет-трик «Ноттингему». Полузащитника «Борнмута» выбрали 13 фэнтези-менеджеров
1сегодня, 02:31Фэнтези
У Мбаппе 13 очков за хет-трик «Вальядолиду». В 2 последних турах Ла Лиги у форварда «Реала» 5 голов
2вчера, 22:35Фэнтези
«ПСЖ» не проигрывает в Лиге 1 в этом сезоне – 14 побед и 5 ничьих
10вчера, 22:04
Рекомендуем