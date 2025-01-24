Юран об уходе Селихова из «Спартака»: «В другом клубе гарантировали, что он будет первым номером, наверное. Парень хочет играть не только в кубковых матчах, но и в чемпионате – нормальное желание»
На днях 30-летний вратарь расторг контракт с красно-белыми.
«Надо в любом случае уважать решение, а то, что задалась, не задалась карьера – ну, какое-то время он и был первым номером при Абаскале или при ком-то, какое-то время играл постоянно, потом Максименко стал – ну, есть конкуренция.
Что его сподвигло? Наверное, предложение в другой клуб. Из «Спартака» сложно уходить, это все-таки «Спартак», но, наверное, у парня есть амбиции, и где-то гарантировали, что он будет первым номером. Ну, и все-таки у него травмы бывали, и восстанавливался он.
Наверное, то, что ему предложили в другом клубе, что он будет гарантированно играть первым номером, может быть, это только могло сподвигнуть. Нормальное желание, парень хочет играть не только в кубковых матчах, но и в чемпионате», — сказал экс-тренер «Пари НН».
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