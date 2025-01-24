Юран о тренерстве: «Клубы Первой лиги звали, но я ее уже истоптал, не хочется возвращаться. Приглашали в клубы из ближнего зарубежья. Если целей и задач нет, меня это не заинтересует»

Сергей Юран рассказал о предложениях тренерской работы из-за рубежа.

«Поступали ли мне предложения? Да, но это были клубы не из РПЛ. Клубы из Первой лиги звали, но я ее уже истоптал настолько, что мне не хочется туда возвращаться.

Приглашали в клубы из ближнего зарубежья, звонили, делали предложения. Это были команды чуть выше среднего уровня.

У меня же всегда на первом месте цели и задачи клуба. Если их нет, то сильно меня предложение не заинтересует.

Финансовая составляющая всегда на втором плане, в карьере игрока было точно так же. Сейчас хочу окунуться в работу», – сказал экс-тренер «Пари НН».

Сергей Юран: «Из РПЛ у меня предложений не было за последние полгода. Готов рассмотреть вариант с клубом Первой лиги, но с задачей выхода в РПЛ. Я избирателен в плане места работы»