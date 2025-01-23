Станислав Черчесов: «За границей к нам иногда относятся немного неуважительно. То, что там табу, у нас можно»

Черчесов заявил, что к российскому футболу за границей относятся неуважительно.

«Не понимаю целой эпидемии неприездов латиноамериканских легионеров в команды РПЛ после отпусков. Это и в европейских клубах бывает, но контракты должны выполняться. Не прибыл вовремя на сбор – получи серьезный штраф. У меня в «Спартаке» пару раз такое происходило – люди, расставшись с деньгами, в следующий раз появлялись вовремя.

Говорю сейчас об организации российского футбола в целом. Потому что он как продукт должен быть представлен на уровне. Немало поиграв и поработав за границей тренером, часто пересекался с директорами клубов, менеджерами, агентами, которые делают свою работу и с которыми всегда находил точки соприкосновения, и есть понимание, как там к нам относятся. Иногда немного неуважительно, так сказал бы. Потому что то, что там табу, у нас можно. Об этом могу рассказать не только я, но и Корнеев , Шалимов , Юран , Слуцкий , Аршавин и другие люди, которые имеют западный опыт», – написал тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов в колонке.

Легионеры неохотно возвращаются в РПЛ из отпуска. Возможен шантаж из-за дела Диарра