Магкеев о «Локомотиве»: «Жалею, что не отпустили раньше: во 2-й части сезона сыграл ровно ноль минут. Клуб так решил, что я могу сделать? Обиды вообще не осталось»

Станислав Магкеев не понимает, почему «Локомотив» не отпустил его прошлой зимой.

В июне защитник присоединился к «Пари НН» в статусе свободного агента, ранее он выступал за «Локомотив». В 2021 году Магкеев порвал крестообразную связку колена, а в 2023‑м получил аналогичную травму.

– Ты восстанавливаешься, понимаешь, что у тебя заканчивается контракт. Какие были мысли? Был ли диалог с «Локомотивом» о продлении контракта?

– Да, был. Сразу после травмы мне предложили подписать контракт на один год и дальше посмотреть, как и что будет. Но это была первая неделя после травмы, много мыслей. Я понимал, что «Локомотиву» нужен здесь и сейчас футболист, который будет играть.

Когда ты получаешь вторую такую тяжелую травму, ты не понимаешь, в каком состоянии вернешься, сможешь ли вообще играть в футбол. И мне хотелось просто начать играть, поэтому я сказал: «Давайте посмотрим до зимы, как я восстановлюсь. Дадите мне эти полгода, и потом уже будем разговаривать».

– Не жалеешь сейчас, что отказался?

– Не жалею, что отказался, но жалею, что меня не отпустили просто.

– Что значит «не отпустили»? Зимой 2024 года у тебя было еще полгода контракта. В каком вы находились статусе? Что ты хотел, а что – клуб?

– Я приехал на сборы и донес свою позицию, что ко мне нужно особое отношение, так как у меня два «креста», что‑то надо лимитировать. Но первые пять дней у Галактионова очень тяжелые: много бега и физики.

Получилось так, что на пятый день у меня случилась травма, и я пропустил первые два сбора, а подошел только к третьему. На третьем сборе в диалоге со мной дали понять сначала, что не рассчитывают.

Оставалось четыре дня до закрытия трансферного окна, я сразу позвонил агенту, что мне надо играть, что надо постараться найти клуб. Он мне дал понять, что за три дня до закрытия окна можно что‑то попробовать, но будет тяжело. Получился вариант с «Пари НН». Они сразу сказали: «Мы готовы, хотим!»

И после этого произошел второй разговор [с «Локомотивом»]. Сказали, что нет, никуда мне не надо идти, на меня рассчитывают. И все: во второй части сезона я сыграл ровно ноль минут. Все матчи просидели в запасе я и запасные вратари. Нет, даже второй вратарь играл пару матчей.

– Почему тебя не отпустили?

– У меня нет ответа на этот вопрос.

– Были еще какие‑то диалоги?

– После этого – нет. Просто в конце сказали спасибо друг другу, и все.

– Руки пожали, но ты воспитанник. Внутри обида осталась?

– На клуб вообще не осталось обиды. Я понимал, что у меня будут какие‑то проблемы со здоровьем после этого. Хотелось их избежать.

Но это бизнес. У меня был контракт с клубом, и клуб так решил. Что я могу сделать? – сказал защитник «Пари НН».

В этом сезоне на счету Магкеева 11 матчей за «Пари НН», в которых он не отметился результативными действиями. Подробная статистика 25-летнего игрока доступна по ссылке .