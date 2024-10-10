Магкеев о «Локо»: «Надеюсь, что борьба за золото возможна. У них идет игра, бегут и забивают. К каждой игре подходят как к последней» 

Станислав Магкеев оценил шансы «Локомотива» на чемпионство в Мир РПЛ.

После 11 туров железнодорожники делят лидерство в таблице с «Краснодаром», опережая «Зенит» на одно очко.

— Следите за «Локомотивом» в нынешнем сезоне?

— Конечно, слежу. Я общаюсь с парнями из команды. Они молодцы — хорошо начали сезон. У них идет игра, они бегут и забивают. Рад за них. И переживаю за них. Надеюсь, они будут продолжать в том же духе.

— Они могут побороться за чемпионство в этом сезоне?

— На дистанции это, конечно, тяжело. Но знаю, что «Локомотив» к каждой игре подходит как к последней. Поэтому надеюсь, что борьба за золото возможна, – сказал защитник «Пари НН», выступавший ранее за «Локомотив».