Магкеев о «Локо»: «Надеюсь, что борьба за золото возможна. У них идет игра, бегут и забивают. К каждой игре подходят как к последней»
Станислав Магкеев оценил шансы «Локомотива» на чемпионство в Мир РПЛ.
После 11 туров железнодорожники делят лидерство в таблице с «Краснодаром», опережая «Зенит» на одно очко.
— Следите за «Локомотивом» в нынешнем сезоне?
— Конечно, слежу. Я общаюсь с парнями из команды. Они молодцы — хорошо начали сезон. У них идет игра, они бегут и забивают. Рад за них. И переживаю за них. Надеюсь, они будут продолжать в том же духе.
— Они могут побороться за чемпионство в этом сезоне?
— На дистанции это, конечно, тяжело. Но знаю, что «Локомотив» к каждой игре подходит как к последней. Поэтому надеюсь, что борьба за золото возможна, – сказал защитник «Пари НН», выступавший ранее за «Локомотив».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Известия»
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