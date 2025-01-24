Клаудиньо попрощался с болельщиками «Зенита»: «Хочу сказать огромное спасибо, благодаря вам, я ощущал себя как дома. Я был очень счастлив здесь, надеюсь, команда продолжит побеждать»

Клаудиньо попрощался с болельщиками «Зенита».

Бразильский полузащитник перешел в «Аль-Садд» за 20 млн евро.

«Я здесь, чтобы, во-первых, сказать огромное спасибо всем болельщикам «Зенита». За ту любовь, которую я всегда чувствовал от вас, за то, что с первого же дня, благодаря вам, ощущал себя как дома, за постоянную поддержку на поле.

За это время нам удалось вместе достичь всех целей, и я надеюсь, что «Зенит» продолжит побеждать и опять станет лучшим в этом сезоне.

Я ухожу, но мое сердце остается с вами, потому что я был очень счастлив здесь, в «Зените». И я искренне надеюсь, что однажды мы встретимся вновь. Всех обнимаю! Пока!» – приводит слова Клаудиньо пресс-служба «Зенита ».