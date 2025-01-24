Клаудиньо о переходе в «Аль-Садд»: «Приехал с целью стать чемпионом, надеюсь помочь выиграть ЛЧ»

Клаудиньо заявил о желании побеждать с «Аль-Саддом».

«Я очень рад быть здесь, в «Аль-Садде». Это мой второй визит в Катар, замечательную страну. Надеюсь помочь наилучшим возможным образом. Давайте идти к целям.

Я приехал с целью стать чемпионом, сыграть во всех турнирах. Я надеюсь помочь «Аль-Садду» взять Лигу чемпионов и привезти трофей в Катар.

Я с нетерпением жду встречи с болельщиками и надеюсь рассчитывать на вашу поддержку», – сказал экс-игрок «Зенита».