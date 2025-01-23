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  • Мостовой о 20 млн за Клаудиньо: «В Европе никто не купил бы за такие деньги, а Катар – пожалуйста. «Зенит» хорошо сработал, использовали рынок, где потраченные деньги можно отбить»
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Мостовой о 20 млн за Клаудиньо: «В Европе никто не купил бы за такие деньги, а Катар – пожалуйста. «Зенит» хорошо сработал, использовали рынок, где потраченные деньги можно отбить»

Александр Мостовой высказался о трансфере Клаудиньо в «Аль-Садд».

Сумма трансфера полузащитника в катарский клуб из «Зенита» составила 20 миллионов евро.

– Удивляет такая сумма?

– 20 миллионов евро за Клаудиньо? Ничего себе! Конечно, сумма удивляет. Сейчас рынок хороший, есть возможности для сбыта. Есть Катар, есть Саудовская Аравия, есть Китай. Но Китай сегодня немножко похуже.

Если бы меня спросили: «Купил бы кто-нибудь в Европе Клаудиньо за 20 миллионов евро?». Конечно, я бы сказал – нет. А Катар – пожалуйста. «Зенит» хорошо сработал, они использовали рынок, где потраченные деньги можно отбить.

5-6 лет назад ни Саудовской Аравии, ни Катара не было. Китай еще как-то пытался, когда у них деньги были, но у них лимит большой – могут играть всего 3 иностранца. Такого нет, например, в Саудовской Аравии, – заявил бывший полузащитник «Сельты», «Спартака» и сборной России.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «ВсеПроСпорт»
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деньги
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