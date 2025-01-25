Гвардиола о результативной ошибке Хусанова на 3-й минуте дебютной игры за «Ман Сити»: «Он не говорит по-английски, провел 1-2 тренировки. Он очень молод, еще научится. Ошибиться может любой»

Пеп Гвардиола поддержал Абдукодира Хусанова после игры с «Челси» (3:1).

Защитник в дебютной игре за «горожан» за первые четыре минуты допустил результативную ошибку и получил желтую карточку.

«Он не говорит по-английски, так что мы с ним не общались. Он будет в порядке. Он провел только одну или две тренировки. Я не хотел форсировать возвращение Джона Стоунза после травмы, учитывая предстоящий в Лиге чемпионов матч.

Футболисты едины, и это крайне важно. Любой может совершить ошибку. Фанаты всегда поддерживают новичков. Он еще очень молод. Он научится», – сказал главный тренер «Манчестер Сити » в эфире Sky Sports.