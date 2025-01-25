Гвардиола о результативной ошибке Хусанова на 3-й минуте дебютной игры за «Ман Сити»: «Он не говорит по-английски, провел 1-2 тренировки. Он очень молод, еще научится. Ошибиться может любой»
Пеп Гвардиола поддержал Абдукодира Хусанова после игры с «Челси» (3:1).
Защитник в дебютной игре за «горожан» за первые четыре минуты допустил результативную ошибку и получил желтую карточку.
«Он не говорит по-английски, так что мы с ним не общались. Он будет в порядке. Он провел только одну или две тренировки. Я не хотел форсировать возвращение Джона Стоунза после травмы, учитывая предстоящий в Лиге чемпионов матч.
Футболисты едины, и это крайне важно. Любой может совершить ошибку. Фанаты всегда поддерживают новичков. Он еще очень молод. Он научится», – сказал главный тренер «Манчестер Сити» в эфире Sky Sports.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: BBC
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