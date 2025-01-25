«Ман Сити» не проигрывает «Челси» после финала ЛЧ 2021 года: 9 побед, 2 ничьих
«Манчестер Сити» продлил серию без поражений от «Челси».
Команды встречались в 23-м туре АПЛ на «Этихад Стэдиум». Хозяева победили со счетом 3:1.
В последний раз лондонцы обыгрывали «горожан» в мае 2021 года – в финале Лиги чемпионов. С тех пор «Ман Сити» одержал 9 побед и еще дважды сыграл с «Челси» вничью в различных турнирах.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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