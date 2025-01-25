«Ман Сити» не проигрывает «Челси» после финала ЛЧ 2021 года: 9 побед, 2 ничьих

«Манчестер Сити» продлил серию без поражений от «Челси».

Команды встречались в 23-м туре АПЛ на «Этихад Стэдиум». Хозяева победили со счетом 3:1.

В последний раз лондонцы обыгрывали «горожан» в мае 2021 года – в финале Лиги чемпионов. С тех пор «Ман Сити » одержал 9 побед и еще дважды сыграл с «Челси » вничью в различных турнирах.