«Ман Сити» вернулся в топ-4 АПЛ впервые с 1-й половины декабря. «Горожане» опередили «Челси»
«Манчестер Сити» поднялся в топ-4 АПЛ впервые с 1-й половины декабря.
Команда Пепа Гвардиолы обыграла «Челси» (3:1) в 23-м туре чемпионата Англии и опередила его в таблице.
На счету «горожан» 41 балл. У «Ньюкасла» столько же, но худшая разность забитых и пропущенных голов. «Челси» отстает от них на одно очко и занимает 6-е место.
Лидирует в АПЛ «Ливерпуль» – 53 очка после 22 игр.
Опубликовал: Александр Суряев
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