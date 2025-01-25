«Ман Сити» вернулся в топ-4 АПЛ впервые с 1-й половины декабря. «Горожане» опередили «Челси»

«Манчестер Сити» поднялся в топ-4 АПЛ впервые с 1-й половины декабря.

Команда Пепа Гвардиолы обыграла «Челси » (3:1) в 23-м туре чемпионата Англии и опередила его в таблице.

На счету «горожан» 41 балл. У «Ньюкасла » столько же, но худшая разность забитых и пропущенных голов. «Челси» отстает от них на одно очко и занимает 6-е место.

Лидирует в АПЛ «Ливерпуль» – 53 очка после 22 игр.