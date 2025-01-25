Гвардиола про 3:1 с «Челси»: «Ман Сити» был лучше с мячом и в других аспектах. Нам нужны были 3 очка. Сезон тяжелый, но многие в команде 8-9 лет, я не изменю мнение о них за 2 месяца»

Пеп Гвардиола подвел итоги игры с «Челси» (3:1) в АПЛ.

«Три очка. Они были нам нужны. Мы лучше играли с мячом, были лучше во многих других аспектах.

С точки зрения эмоций футболисты прекрасно отыгрались. Мы знаем, насколько талантливый состав у «Челси ». Было здорово.

Мы устали, потому что у нас возрастная команда. У нас был тяжелый отрезок, мы сыграли с «Ипсвичем», три дня назад выступили в Париже, это очень большая физическая нагрузка.

В последнее время у нас были сложности, это очень тяжелый сезон. Большинство футболистов в этой команде уже 8-9 лет, и я не изменю свое мнение о них за два месяца.

Надо понять, что того, что мы делаем, недостаточно. Я прошу футболистов проявить себя – и они это сделали. Мы создали достаточно много моментов для того, чтобы забить, и я очень доволен победой.

Если мы не делаем передач, то становимся одной из худших команд в АПЛ . Нам нужен мяч, чтобы выживать», – сказал главный тренер «Манчестер Сити ».