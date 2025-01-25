Гвардиола про 3:1 с «Челси»: «Ман Сити» был лучше с мячом и в других аспектах. Нам нужны были 3 очка. Сезон тяжелый, но многие в команде 8-9 лет, я не изменю мнение о них за 2 месяца»
«Три очка. Они были нам нужны. Мы лучше играли с мячом, были лучше во многих других аспектах.
С точки зрения эмоций футболисты прекрасно отыгрались. Мы знаем, насколько талантливый состав у «Челси». Было здорово.
Мы устали, потому что у нас возрастная команда. У нас был тяжелый отрезок, мы сыграли с «Ипсвичем», три дня назад выступили в Париже, это очень большая физическая нагрузка.
В последнее время у нас были сложности, это очень тяжелый сезон. Большинство футболистов в этой команде уже 8-9 лет, и я не изменю свое мнение о них за два месяца.
Надо понять, что того, что мы делаем, недостаточно. Я прошу футболистов проявить себя – и они это сделали. Мы создали достаточно много моментов для того, чтобы забить, и я очень доволен победой.
Если мы не делаем передач, то становимся одной из худших команд в АПЛ. Нам нужен мяч, чтобы выживать», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».
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