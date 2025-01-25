Мареска про 1:3 с «Ман Сити»: «Челси» мог забить 2-й гол два или три раза, тогда игра полностью изменилась бы. Мы прогрессируем, играем лучше, чем месяц-два назад»
Энцо Мареска прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (1:3).
«Игра началась для нас успешно. Мы забили первый гол и могли забить второй два или три раза. Тогда игра полностью изменилась бы. Но мы промахнулись.
Команда была в игре, но пропустила в последние минуты тайма. Второй гол изменил игру.
Роберт Санчес – первый, кто понимает, что нужно играть лучше. Он может стать лучше, работая усердно каждый день. Мы со всеми стараемся разговаривать.
Мы прогрессируем. Мы лучше, чем месяц или два назад. Такие ситуации закалят нас», – сказал главный тренер «Челси» в эфире Sky Sports.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: BBC
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