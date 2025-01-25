Мареска про 1:3 с «Ман Сити»: «Челси» мог забить 2-й гол два или три раза, тогда игра полностью изменилась бы. Мы прогрессируем, играем лучше, чем месяц-два назад»

Энцо Мареска прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (1:3).

«Игра началась для нас успешно. Мы забили первый гол и могли забить второй два или три раза. Тогда игра полностью изменилась бы. Но мы промахнулись.

Команда была в игре, но пропустила в последние минуты тайма. Второй гол изменил игру.

Роберт Санчес – первый, кто понимает, что нужно играть лучше . Он может стать лучше, работая усердно каждый день. Мы со всеми стараемся разговаривать.

Мы прогрессируем. Мы лучше, чем месяц или два назад. Такие ситуации закалят нас», – сказал главный тренер «Челси » в эфире Sky Sports.