У «Челси» 1 победа в 7 последних матчах АПЛ. Команда Марсеки опустилась на 6-е место
«Челси» проводит неудачный отрезок в чемпионате Англии.
Лондонцы уступили «Ман Сити» в 23-м туре АПЛ (1:3).
В последних семи играх в рамках турнира «Челси» одержал только одну победу – над «Вулверхэмптоном» в прошлом туре (3:1). Также было 3 поражения и 3 ничьих.
В следующем туре команда Энцо Марсеки, которая опустилась с 4-го на 6-е место, сыграет с «Вест Хэмом» на своем поле. Встреча состоится 3 февраля.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
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