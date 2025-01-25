У «Челси» 1 победа в 7 последних матчах АПЛ. Команда Марсеки опустилась на 6-е место

«Челси» проводит неудачный отрезок в чемпионате Англии.

Лондонцы уступили «Ман Сити » в 23-м туре АПЛ (1:3).

В последних семи играх в рамках турнира «Челси » одержал только одну победу – над «Вулверхэмптоном» в прошлом туре (3:1). Также было 3 поражения и 3 ничьих.

В следующем туре команда Энцо Марсеки, которая опустилась с 4-го на 6-е место, сыграет с «Вест Хэмом» на своем поле. Встреча состоится 3 февраля.