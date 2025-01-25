«Ман Сити» не проигрывает в АПЛ 6 матчей подряд – 4 победы, 2 ничьих. Дальше – выезд к «Арсеналу»
«Манчестер Сити» не проигрывает в АПЛ 6 матчей подряд.
Сегодня команда Пепа Гвардиолы обыграла «Челси» со счетом 3:1 в 23-м туре чемпионата Англии.
В 6 последних матчах Премьер-лиги «горожане» одержали 4 победы и дважды сыграли вничью. Общий счет на этом отрезке – 17:4.
В следующем туре АПЛ «Сити» встретится с «Арсеналом». Матч пройдет в Лондоне 2 февраля.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем