«Ман Сити» не проигрывает в АПЛ 6 матчей подряд – 4 победы, 2 ничьих. Дальше – выезд к «Арсеналу»

«Манчестер Сити» не проигрывает в АПЛ 6 матчей подряд.

Сегодня команда Пепа Гвардиолы обыграла «Челси » со счетом 3:1 в 23-м туре чемпионата Англии.

В 6 последних матчах Премьер-лиги «горожане» одержали 4 победы и дважды сыграли вничью. Общий счет на этом отрезке – 17:4.

В следующем туре АПЛ «Сити » встретится с «Арсеналом». Матч пройдет в Лондоне 2 февраля.