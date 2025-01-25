Хусанов и Мармуш – в старте «Ман Сити» на матч с «Челси». Защитник и форвард дебютируют за клуб

Абдукодир Хусанов дебютирует за «Ман Сити» в АПЛ.

Узбекский защитник вместе с Омаром Мармушем попал в стартовый состав «горожан» на матч 23-го тура английской Премьер-лиги против «Челси ».

Оба игрока присоединились к команде этой зимой – сегодня они проведут первый матч за новый клуб.

Хусанов перешел в «Сити » из «Ланса» за 40 млн евро, за форварда Мармуша английский клуб заплатил «Айнтрахту » 75 млн евро.