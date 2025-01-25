Хусанов и Мармуш – в старте «Ман Сити» на матч с «Челси». Защитник и форвард дебютируют за клуб
Абдукодир Хусанов дебютирует за «Ман Сити» в АПЛ.
Узбекский защитник вместе с Омаром Мармушем попал в стартовый состав «горожан» на матч 23-го тура английской Премьер-лиги против «Челси».
Оба игрока присоединились к команде этой зимой – сегодня они проведут первый матч за новый клуб.
Хусанов перешел в «Сити» из «Ланса» за 40 млн евро, за форварда Мармуша английский клуб заплатил «Айнтрахту» 75 млн евро.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
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