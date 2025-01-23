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Агент Хусанова об интересе «МЮ»: «Скаут говорил, что у него ДНК клуба. Тен Хаг сказал, что защитник не готов помочь команде на тот момент»

Агент Абдукодира Хусанова рассказал, что первым игрока заметил «Ман Юнайтед».

Недавно защитник из Узбекистана подписал контракт с «Манчестер Сити».

– В СМИ мелькала информация об интересе к Хусанову со стороны «Тоттенхэма», «Реала», «Челси», «ПСЖ»…

– Его хотели клубы из Германии. Все немецкие топы, кроме «Баварии». Речь про «Лейпциг», «Штутгарт», «Байер» и «Боруссию» Дортмунд. Несколько итальянских топов.

– А кто первым проявил интерес?

– «МЮ». В мае 2023 года скаут «Юнайтед» Николас Ченалли находился в Аргентине на чемпионате мира U20. После второго матча Узбекистана на турнире нашел мой контакт и хотел встретиться.

Я тогда тоже находился в Аргентине, и мы думали пересечься в Буэнос-Айресе, но из-за матчей не складывалось. Потом получилось так, что он оставался в Розарио лишь на день, а затем улетал. Я просто вышел на улицу Буэнос-Айреса и поймал такси до Розарио.

– Что говорил скаут?

– Что у Хусанова ДНК «МЮ». Именно в тот момент я понял, что парень окажется в топ-клубе.

– А почему не сложилось с «МЮ»?

– Скаут сделал подробнейший отчет, но тренер тен Хаг сказал, что защитник не совсем готов помочь команде на тот момент.

Недавно списывались с тем скаутом «МЮ». Он поздравил с трансфером в «Сити», но сожалел, что игрок не оказался в «Юнайтед», – сказал агент Гайрат Хасбиуллин.

Агент Хусанова о переходе в «Ман Сити»: «Клуб начинает перестройку, Пеп заинтересован в Абдукодире. 50 млн не платят за игрока, которого не видят в составе»

Агент Хусанова о переходе в «Ман Сити»: «На нас выходило 12 клубов АПЛ. Последним выбыл из гонки «Ньюкасл»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
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