Агент Хусанова об интересе «МЮ»: «Скаут говорил, что у него ДНК клуба. Тен Хаг сказал, что защитник не готов помочь команде на тот момент»
Недавно защитник из Узбекистана подписал контракт с «Манчестер Сити».
– В СМИ мелькала информация об интересе к Хусанову со стороны «Тоттенхэма», «Реала», «Челси», «ПСЖ»…
– Его хотели клубы из Германии. Все немецкие топы, кроме «Баварии». Речь про «Лейпциг», «Штутгарт», «Байер» и «Боруссию» Дортмунд. Несколько итальянских топов.
– А кто первым проявил интерес?
– «МЮ». В мае 2023 года скаут «Юнайтед» Николас Ченалли находился в Аргентине на чемпионате мира U20. После второго матча Узбекистана на турнире нашел мой контакт и хотел встретиться.
Я тогда тоже находился в Аргентине, и мы думали пересечься в Буэнос-Айресе, но из-за матчей не складывалось. Потом получилось так, что он оставался в Розарио лишь на день, а затем улетал. Я просто вышел на улицу Буэнос-Айреса и поймал такси до Розарио.
– Что говорил скаут?
– Что у Хусанова ДНК «МЮ». Именно в тот момент я понял, что парень окажется в топ-клубе.
– А почему не сложилось с «МЮ»?
– Скаут сделал подробнейший отчет, но тренер тен Хаг сказал, что защитник не совсем готов помочь команде на тот момент.
Недавно списывались с тем скаутом «МЮ». Он поздравил с трансфером в «Сити», но сожалел, что игрок не оказался в «Юнайтед», – сказал агент Гайрат Хасбиуллин.
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