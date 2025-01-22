Агент Хусанова о «Сити»: «Пеп сказал: «Хочу, чтобы ты выучил английский как можно быстрее». Абдукодир сильный и цепкий – входил в топ-5 защитников до 23 лет в Европе»

Агент Абдукодира Хусанова рассказал, как игрок пообщался с Пепом Гвардиолой.

20-летний защитник перешел из «Ланса » в «Манчестер Сити» за 50 млн евро с учетом бонусов.

– Некоторые эксперты считают, что в «Сити» у Абдукодира могут возникнуть проблемы с первым пасом, с началом атак.

– Мы же идем к одному из лучших, если не к лучшему тренеру в мире! Гвардиола может научить Абдукодира многому, исправить его недостатки и сделать его еще сильнее.

То есть мы же пошли не по простому варианту, в средний клуб, где он точно будет играть, а туда, где есть серьезные цели и где он обязательно будет расти, прогрессировать. Поэтому в итоге и выбрали «Манчестер Сити ».

Надеемся , что Пеп сделает из Абдукодира лучшего защитника Европы через несколько лет.

– А что Гвардиола сказал Хусанову при их первом разговоре?

– Я присутствовал при этой беседе. Пеп сказал Абдукодиру: «Я хочу, чтобы ты как можно быстрее выучил английский, чтобы мы могли больше общаться».

– Чем Хусанов прежде всего привлек внимание Хосепа Гвардиолы?

– Наверное, этот вопрос лучше задать Пепу, а не мне. Он со мной такими соображениями не делился. Но в моем понимании «Сити» привлекло то, что Абдукодир – игрок молодой, физически сильный, в единоборствах цепкий. Никому не уступает. Такой защитник нужен был Пепу.

По всем показателям Хусанов входил в топ-5 лучших центральных защитников до 23 лет в Европе. Я вам даже больше скажу. У всех клубов, которые на нас выходили, Абдукодир стоял на первом месте в списке. Не второй, не третий, а именно первый!

– И у «Сити»?

– Да, и у «Сити» он шел первым в шорт-листе. «Ньюкасл » вообще говорил: «Нам только он нужен, больше никто!» – сказал агент игрока Гайрат Хасбиуллин.

Агент Хусанова об интересе от ЦСКА: «В приоритете всегда стоял европейский чемпионат. Когда парень играл в Беларуси, мы с партнером часто говорили на эту тему»