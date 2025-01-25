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Попов о главной проблеме российского футбола: «Некомпетентные люди на важных должностях. Агенты, которые пытаются управлять футбольными процессами»

Алексей Попов назвал главную проблему российского футбола.

– Какая главная проблема российского футбола?

– Некомпетентные люди, которые сидят на важных должностях. Агенты, которые пытаются управлять футбольными процессами, хотя сами не играют. Руководители детских школ относятся туда же, они часто не понимают, кто такой детский тренер и указывают, что ему делать. Сами детские тренеры тоже могут быть некомпетентны.

– Если нанимать качественных специалистов, то уровень нашего футбола вырастет?

– Если мы сейчас просто ударимся в образование детских тренеров, то через пять лет футбол будет на высочайшем уровне, – сказал экс-игрок «Рубина» и двукратный чемпион России.

Опубликовано: Sports
Источник: &laquo;Матч ТВ&raquo;
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