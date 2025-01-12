Попов о Fan ID: «Хотелось бы, чтобы отменили, не вижу смысла в нем, мы и так все под колпаком уже. У меня нет паспорта болельщика – не могу посмотреть футбол со стадиона»
«У меня много друзей-болельщиков, с ними вообще бесполезно спорить. Спартаковцы, армейцы все время в чате что-то пишут, например, «рви коней» и прочее. У меня другой взгляд на футбол, поэтому я просто говорю им, что они психи.
Понятно, что среди болельщиков могут разные люди попасть на стадион. Но выплескивать эмоции как раз лучше всего на стадионе, а не на улице или еще где-то.
Поэтому с Fan ID мы очень много теряем. Мы не видим файер-шоу, огромных баннеров. Все это делала среда фанатов. Восстанавливать это придется очень медленно.
Вот «Краснодар» что-то пытается со своими скучными болельщиками сделать, но не знаю, получится или нет. Поэтому фанаты нужны, они заводят весь стадион.
Хотелось бы, чтобы Fan ID отменили. Не вижу смысла в нем. Мы и так все под колпаком уже. Даже элементарно люди не могут попасть на стадион, если приезжают из других городов к друзьям или родственникам.
У меня тоже нет паспорта болельщика. Тоже не могу посмотреть со стадиона. Хочется, чтобы было поменьше таких негативных моментов в нашем футболе и спорте вообще», – сказал бывший защитник «Амкара» и «Рубина» Попов.
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