Алексей Попов: «Селихов не профессионал, он может набирать лишний вес и потом с этим бороться, как Джикия. Саша не оправдал ожиданий «Спартака»

Алексей Попов поставил под сомнение профессионализм Александра Селихова.

«Спартак» очень долго держал Селихова и надеялся на него. Человек не оправдал ожидания. С чем это связано, надо у него спрашивать, но парень он талантливый.

Если в РПЛ к нему нет интереса, надо ехать. Слухи какие-то распространяются, что он уже не может играть на этом уровне, поэтому есть варианты в Саудовской Аравии или ОАЭ. Слуцкий про Дзюбу в интервью же сказал, что все считают, что он много разговаривает, из себя ничего не представляет и испортил себе ауру. Он призвал его взять, чтобы убедиться в обратном. Может быть, то же самое идет с Селиховым.

Все в РПЛ думают, что он травмоопасный и не профессионал, поэтому все отказываются. А вдруг его кто-то возьмет – и он будет как Де Хеа в «Фиорентине», покажет лучший сезон.

Пока ничего хорошего не могу сказать по Саше. Видно, что он не профессионал. Он может набирать лишний вес и потом с этим бороться, как Джикия. Оба на травмах сидели по полгода. Мне кажется, Саша снизил к себе требования», – сказал бывший защитник «Амкара».