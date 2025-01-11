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«Все болельщики – это вообще психи! Бывает так, что выигрываем «мы», а проигрывают «они», футболисты». Попов о фанатах

Алексей Попов высказался о менталитете футбольных болельщиков.

«Если болельщики говорят слово «мы» в отношении команды, которую поддерживают, то это нормально. Даже если они смотрят футбол только по телевизору, но они проникаются зрелищем, считают, что они причастны к победам команд. Это нормально, не вижу в этом негатива.

Они отождествляют себя в клубом. Они же два часа жизни за команду болели, потратили нервы, кто-то даже телевизор разбивает. И не важно, что они не выходили на поле или не бывали на стадионе. Они передают энергетику. Это психологический момент.

Это корректно, даже если человек живет в России и болеет за «Реал». Сейчас вообще можно столько информации из клуба получать, что будто ты находишься внутри коллектива, хотя сам в тысячах километров.

Но психология бывает такой, что выигрываем «мы», а проигрывают «они», футболисты. Все болельщики – это вообще психи!», – сказал экс-игрок «Рубина» и «Амкара». 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Legalbet
logoпремьер-лига Россия
logoАлексей Попов
психология
logoРеал Мадрид
телевидение
болельщики
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