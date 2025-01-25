Дзюба выбрал гол в ворота «Зенита» за «Акрон» лучшим моментом в карьере
– Первый гол в РПЛ за «Спартак» или дебютный хет-трик за «Локо» против «Ростова»?
– Хет-трик.
– Хет-трик за «Локо» против «Ростова» или гол пяткой в ворота «Пари НН»?
– Хет-трик.
– Хет-трик за «Локо» против «Ростова» или дубль за «Спартак» против «Тоттенхэма» в Лиге чемпионов в 2009 году?
– Дубль «Тоттенхэму».
– Дубль «Тоттенхэму» или гол головой в ворота «Ростова»?
– Дубль «Тоттенхэму».
– Дубль «Тоттенхэму» или гол «Спартаку» после трансфера в «Зенит» в 2015 году?
– В 2015 году.
– Гол «Спартаку» после трансфера в «Зенит» в 2015 году или пенальти в ворота сборной Испании на ЧМ-2018?
– Конечно, Испании! У меня вся жизнь перед глазами промелькнула.
– Пенальти в ворота сборной Испании на ЧМ-2018 или гол головой «Зениту» в составе «Акрона»?
– Хочется обновить эмоции. Пусть будет гол «Зениту», потому что победить с «Акроном» «Зенит» на «Газпром Арене» – это дорогого стоит. Для меня это был определенный триумф моей карьеры, – сказал форвард «Акрона» в интервью пресс-службе футбольного клуба «Родина».
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