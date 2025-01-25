Солтмурад Бакаев о Дзюбе: «Главный заводила в «Акроне». Человек‑настроение, атмосфера команды. Он любит общаться, старается найти общий язык со многими»
Солтмурад Бакаев назвал Артема Дзюбу главным заводилой в «Акроне».
36-летний форвард стал игроком клуба в сентябре прошлого года. Он провел за команду 10 матчей в Мир РПЛ, в которых забил 3 мяча и сделал 3 голевые передачи.
«Все мы знаем, кто у нас главный заводила в команде. Секрет не открою — Артем Дзюба. Человек‑настроение, атмосфера команды. Он любит общаться, старается найти общий язык со многими.
Он может найти момент, когда нужно поругать игрока, а когда похвалить или дать подсказ. Учитывая его опыт и значимость в нашем футболе, для «Акрона» большое достижение заполучить такого игрока», – сказал полузащитник «Акрона».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
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