Солтмурад Бакаев о Дзюбе: «Главный заводила в «Акроне». Человек‑настроение, атмосфера команды. Он любит общаться, старается найти общий язык со многими»

Солтмурад Бакаев назвал Артема Дзюбу главным заводилой в «Акроне».

36-летний форвард стал игроком клуба в сентябре прошлого года. Он провел за команду 10 матчей в Мир РПЛ , в которых забил 3 мяча и сделал 3 голевые передачи.

«Все мы знаем, кто у нас главный заводила в команде. Секрет не открою — Артем Дзюба . Человек‑настроение, атмосфера команды. Он любит общаться, старается найти общий язык со многими.

Он может найти момент, когда нужно поругать игрока, а когда похвалить или дать подсказ. Учитывая его опыт и значимость в нашем футболе, для «Акрона» большое достижение заполучить такого игрока», – сказал полузащитник «Акрона ».