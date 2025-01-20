Кержаков о карьере: «Спокойно ушел когда захотел и не продлевал ее ради каких-то рекордов. Но здорово, что Дзюба к этому стремится»
С 30 мячами форварды делят звание самого результативного игрока в истории национальной команды. Также форвард «Акрона» на один гол отстает от Кержакова в списке лучших бомбардиров в истории российского футбола.
— Как вы воспринимаете всю шумиху вокруг Дзюбы и ваших рекордов по голам за сборную и вообще в России?
— Очень спокойно. Мне казалось, что он давно их побил. Я спокойно отношусь к рекордам в командных видах спорта. Для меня это заслуга не только того, кто забивает. Когда я начинал играть, не мог подумать, что столько голов забью. И за каждый гол я благодарен партнерам.
У меня карьера сложилась так, что я спокойно ушел тогда когда захотел и не продлевал ее ради каких-то рекордов. Но здорово, что Артем к этому стремится, – сказал бывший нападающий «Зенита».
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий