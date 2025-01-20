Кержаков о карьере: «Спокойно ушел когда захотел и не продлевал ее ради каких-то рекордов. Но здорово, что Дзюба к этому стремится»

Александр Кержаков оценил желание Артема Дзюбы побить его рекорд по голам за сборную.

С 30 мячами форварды делят звание самого результативного игрока в истории национальной команды. Также форвард «Акрона » на один гол отстает от Кержакова в списке лучших бомбардиров в истории российского футбола.

— Как вы воспринимаете всю шумиху вокруг Дзюбы и ваших рекордов по голам за сборную и вообще в России?

— Очень спокойно. Мне казалось, что он давно их побил. Я спокойно отношусь к рекордам в командных видах спорта. Для меня это заслуга не только того, кто забивает. Когда я начинал играть, не мог подумать, что столько голов забью. И за каждый гол я благодарен партнерам.

У меня карьера сложилась так, что я спокойно ушел тогда когда захотел и не продлевал ее ради каких-то рекордов. Но здорово, что Артем к этому стремится, – сказал бывший нападающий «Зенита ».