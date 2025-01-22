«Не верю в депрессию и психологов, как и Дзюба. Вряд ли Галактионов не справляется с этими обязанностями, футбольные нюансы надо понимать изнутри». Овчинников о вакансии «Локо»
Ранее стало известно, что «Локомотив» ищет специалиста в области психологической помощи спортсменам.
«Помню, в 90-е годы, когда наша команда была на грани вылета, в экстремальной ситуации, то мы тоже поверили в психолога. Это была чистая жуть, разводка! Меня чисто разводили. Потом я просто всех выкинул, ведь мы все равно бы вылетели. Хотя мне рассказывали, что мы спасемся.
Лучший психолог – это главный тренер. Если он не может найти контакт с футболистами, то о чем вообще разговор. В «Локомотиве» проблема не в психологе. Они хотят просто раздуть штат. Мало верю, что Галактионов не справляется с обязанностями психолога. Ему психолог не нужен. Абсурд, что какой-то посторонний человек придет в команду и будет ее настраивать. Футбольные нюансы надо понимать изнутри. Те, кто со стороны, они вообще не в курсе. Это жуть!
Как и Дзюба, я не верю в депрессию и психологов. Ну, может кому-то психологи и помогают, но мне лично он не нужен. Я сам для себя психолог. Я пожил много лет и не впадал в депрессию, не знал, что это такое. На стакан не садился.
Кто-то ходит к психологам годами, но у богатых свои причуды. Лучше собаку завести или ребенка усыновить и помогать ему финансово. Психологи – вообще интересные ребята. Обратили внимания, сколько новых профессий в последнее время? Очень много неожиданных профессий. Разводка должна быть правильной. Есть те, кто и по телефону разводят, им квартиры дарят. Есть те, кто к психологам годами ходят и ничего не могут получить», – заявил экс-тренер клубов Мир РПЛ.
«Локомотив» ищет психолога на год за миллион рублей («РБ Спорт»)
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