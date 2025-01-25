Кахигао о неучастии российских клубов в еврокубках: «Не понимаю этого. Спорт нельзя наказывать по политическим причинам. Спортсмены не принимают политических решений»

Франсис Кахигао высказался о неучастии российских команд в еврокубках.

– Как на вас влияет невозможность играть в европейских турнирах?

– Это, без сомнения, важное условие. Есть страны, которые не ведут переговоры с российскими клубами, и это является препятствием, а еще большим препятствием является невозможность играть в еврокубках.

Я этого не понимаю, потому что спорт нельзя наказывать по политическим причинам. Спортсмены не принимают политических решений, и очень несправедливо, что они не могут соревноваться по независящим от них причинам, – сказал новый спортивный директор «Спартака ».