«Спартаку» предложили приобрести Йовича. Кахигао рассматривает более молодых и перспективных игроков (Metaratings)

Лука Йович может перейти в «Спартак».

Красно-белым предложили подписать 27-летнего нападающего «Милана », сообщает Metaratings.

На данный момент спортивный директор клуба Франсис Кахигао рассматривает на позицию центрфорварда менее возрастных кандидатов с большей перспективой развития.

В этом сезоне сербский форвард провел четыре матча в Серии А.

Прежде футболист также выступал за «Реал», «Айнтрахт» и «Фиорентину».