«Спартаку» предложили приобрести Йовича. Кахигао рассматривает более молодых и перспективных игроков (Metaratings)
Лука Йович может перейти в «Спартак».
Красно-белым предложили подписать 27-летнего нападающего «Милана», сообщает Metaratings.
На данный момент спортивный директор клуба Франсис Кахигао рассматривает на позицию центрфорварда менее возрастных кандидатов с большей перспективой развития.
В этом сезоне сербский форвард провел четыре матча в Серии А.
Прежде футболист также выступал за «Реал», «Айнтрахт» и «Фиорентину».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Metaratings
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