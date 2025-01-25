Кахигао о целях: «Хотим сделать «Спартак» клубом-чемпионом, достойным своей истории»
Франсис Кахигао рассказал о целях в «Спартаке».
– Какова среднесрочная цель в Москве?
– Сначала выиграть чемпионат. Мы отстаем от лидеров на два очка. Динамика победная. Это крупнейший клуб в России, но он не брал титул с 2017 года, так что мотивация колоссальная.
Хотим сделать «Спартак» клубом-чемпионом, достойным своей истории, и создать прочную структуру, которая позволит нам быть конкурентоспособными, когда мы сможем вернуться в европейские турниры, – заявил новый спортивный директор «Спартака».
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем