Кахигао о целях: «Хотим сделать «Спартак» клубом-чемпионом, достойным своей истории»

Франсис Кахигао рассказал о целях в «Спартаке».

– Какова среднесрочная цель в Москве?

– Сначала выиграть чемпионат. Мы отстаем от лидеров на два очка. Динамика победная. Это крупнейший клуб в России, но он не брал титул с 2017 года, так что мотивация колоссальная.

Хотим сделать «Спартак» клубом-чемпионом, достойным своей истории, и создать прочную структуру, которая позволит нам быть конкурентоспособными, когда мы сможем вернуться в европейские турниры, – заявил новый спортивный директор «Спартака».