Кахигао заявил, что подписал бы Родри в «Спартак» при неограниченном бюджете

Франсис Кахигао подписал бы в «Спартак» Родри при неограниченном бюджете.

– Если бы у вас был неограниченный бюджет, какого игрока вы бы подписали в «Спартак»?

– Родри, когда поправится, – сказал спортивный директор «Спартака».

На данный момент полузащитник «Манчестер Сити» восстанавливается после разрыва крестообразных связок.