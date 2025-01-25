Кахигао заявил, что подписал бы Родри в «Спартак» при неограниченном бюджете
Франсис Кахигао подписал бы в «Спартак» Родри при неограниченном бюджете.
– Если бы у вас был неограниченный бюджет, какого игрока вы бы подписали в «Спартак»?
– Родри, когда поправится, – сказал спортивный директор «Спартака».
На данный момент полузащитник «Манчестер Сити» восстанавливается после разрыва крестообразных связок.
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